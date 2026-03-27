Barcelona blisko wyczekiwanego transferu. Tyle ma zarabiać nowy gwiazdor

Hansi Flick

Barcelona przedstawiła warunki kontraktu Bastoniemu

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Wszystko wskazuje właściwie na to, że piłkarze Dumy Katalonii są obecnie głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, a być może także do sięgnięcia po triumf w Lidze Mistrzów. Nie ma jednak wątpliwości, że niezależnie od końcowego wyniku, po tych rozgrywkach w klubie będzie kilka transferów. Przede wszystkim tego wymaga sytuacja kadrowa Dumy Katalonii.

Wiadomo, że kluczowe ma być pozyskanie nowego napastnika oraz skrzydłowego. Potrzebny jest jednak także gracz do defensywy. Dlatego też w ostatnich tygodniach wiele mówiło się o potencjalnych nazwiskach; okazuje się jednak, że jest główny kandydat. Według informacji przekazanych przez „Sportitalia”, Barcelona jest blisko osiągnięcia porozumienia ws. transferu Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan. Klub ma zaoferować obrońcy 20 milionów euro rocznie w ramach pięcioletniego kontraktu.

Alessandro Bastoni w tym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował sześć asyst. 26-letni Włoch w sumie na koncie ma prawie 300 spotkań dla Interu Mediolan. Serwis „Transfermarkt” wycenia 42-krotnego reprezentanta kraju na 70 milionów euro. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

