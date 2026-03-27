Barcelona planuje wielki transfer. Jorge Mendes zaoferował gwiazdę z Premier League

FC Barcelona myśli nad pozyskaniem Bernardo Silvy z Manchesteru City. El Nacional podaje, że Jorge Mendes chce doprowadzić do transferu Portugalczyka na wyjątkowo korzystnych warunkach.

PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Bernardo Silva zaoferowany Barcelonie

FC Barcelona ma w trwającym sezonie ogromną szansę na obronę mistrzostwa Hiszpanii, a także na sukces w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale elitarnych rozgrywek Duma Katalonii zmierzy się z Atletico Madryt. Trener Hansi Flick zdaje sobie sprawę, że latem konieczne będą wzmocnienia, szczególnie w linii pomocy. Ciekawą propozycję katalońskiemu klubowi przedstawił wpływowy agent Jorge Mendes.

Znany agent chce doprowadzić do transferu Bernardo Silvy na Camp Nou na wyjątkowo korzystnych warunkach, o czym informuje „El Nacional”. Pomocnik Manchesteru City od lat znajduje się na liście życzeń Dumy Katalonii. Oferta nie jest jednak pozbawiona warunków.

Mendes oczekuje, że Barcelona zgodzi się na dwa bolesne odejścia. Na celowniku agenta znaleźli się Marc Casado oraz Alejandro Balde. Plan zakłada, że Mendes wykorzysta swoje wpływy, by znaleźć dla nich nowe kluby. W zamian agent ma zagwarantować Barcelonie bezproblemowe sprowadzenie Bernardo Silvy. Co istotne, Portugalczyk mbędzie latem dostępny na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu na Etihad Stadium.

W gabinetach Barcelony trwa obecnie intensywna analiza propozycji. Z jednej strony pozyskanie zawodnika tej klasy to ogromna szansa na wzmocnienie drużyny. Z drugiej utrata dwóch młodych i perspektywicznych piłkarzy mogłaby osłabić fundamenty zespołu budowanego na przyszłość. Silva trafił do Manchesteru City w 2017 roku z AS Monaco. W trwającym sezonie 31-letni pomocnik rozegrał 42 mecze, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst.