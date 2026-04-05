FC Barcelona i Arsenal wykazują zainteresowanie Marco Palestrą. Jak się okazuje, włoski obrońca znajduje się na celowniku jeszcze innego wielkiego zespołu. A jest nim Liverpool - przekazuje "CaughtOffside".

PressFocus Na zdjęciu: Marco Palestra

Marco Palestra zalicza fantastyczne miesiące i może być bohaterem wielkiego transferu. Piłkarz Atalanty Bergamo, który jest wypożyczony do Cagliari Calcio, wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że Włoch jest pod obserwacją FC Barcelony. Ale to nie koniec doniesień. Również Arsenal zamierza powalczyć o młodego defensora.

Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że do walki o transfer Marco Palestry włączył się kolejny wielki klub. Reprezentant Włoch znajduje się bowiem również w kręgu zainteresowań Liverpoolu. The Reds są zachwyceni postawą defensora i już rozpoczęli prace, które mają na celu pozyskanie zawodnika w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

Zainteresowane strony będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Marco Palestrę. Atalanta Bergamo oczekuje za swojego zawodnika aż 45 milionów euro. Liverpool wydaje się bardzo zdeterminowany, aby pozyskać defensora. The Reds uważają, że Włoch byłby długoterminowym wzmocnieniem na prawej obronie. Wyścig o 21-latka zapowiada się niezwykle ciekawie.

Marco Palestra w obecnym sezonie rozegrał 29 spotkań na wypożyczeniu w Cagliari Calcio. Włoch ma na koncie jedno trafienie, a także udało mu się zaliczyć cztery asysty.