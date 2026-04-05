Arsenal monitoruje sytuację perspektywicznego Włocha

Arsenal obserwuje poczynania Marco Palestry, który pokazuje się z dobrej strony w Serie A - donosi serwis Tuttomercatoweb.com. 21-letni prawy obrońca przed sezonem został wypożyczony z Atalanty Bergamo do Cagliari Calcio.

Marco Palestra na celowniku Arsenalu

Marco Palestra przed rozpoczęciem obecnego sezonu został wypożyczony z Atalanty Bergamo do Cagliari Calcio. 21-letni prawy obrońca bardzo rozwinął się w zespole Czerwono-Niebieskich i szybko stał się ważnym ogniwem tej drużyny. Klub z Sardynii nie zapewnił sobie opcji wykupu utalentowanego zawodnika, dlatego po zakończeniu trwającej kampanii wróci on na Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Niewykluczone jednak, że nie zagrzeje tam miejsca na dłużej.

Atalancie Bergamo może bowiem być trudno zatrzymać bocznego defensora, ponieważ piłkarz wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Jak informuje portal „Tuttomercatoweb.com”, jednym z klubów poważnie zainteresowanych jego sprowadzeniem jest Arsenal.

Szkoleniowiec ekipy The Gunners – Mikel Arteta – wysoko ceni umiejętności 21-letniego Włocha. Hiszpański trener postrzega go jako nowoczesnego obrońcę, który dobrze odnajduje się zarówno w defensywie, jak i w działaniach ofensywnych.

W aktualnym sezonie Marco Palestra rozegrał 30 meczów, zdobył jedną bramkę oraz zanotował cztery asysty. Dobra forma zaowocowała powołaniem do seniorskiej reprezentacji Włoch, w której wystąpił dotychczas dwukrotnie. Sytuację zawodnika monitorują również Liverpool, Tottenham Hotspur i Newcastle United, co zapowiada możliwą rywalizację angielskich klubów. Włoski wahadłowy jest obecnie wyceniany na około 35-45 milionów euro.