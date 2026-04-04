FC Barcelona ma na oku włoski talent. Na ich celowniku znalazł się Marco Palestra. Duma Katalonii musi mieć na uwadze, że defensor wzbudza ogromne zainteresowanie - donosi hiszpański "SPORT".

FC Barcelona już w sobotni wieczór może wykonać krok w kierunku obrony tytułu mistrza Hiszpanii. Zadanie jednak nie będzie łatwe, ponieważ tego dnia podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się na wyjeździe z Atletico Madryt. Jest to pierwsza część rywalizacji pomiędzy tymi drużynami, ponieważ zmierzą się ze sobą również w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Z informacji przekazanych przez hiszpański „SPORT” dowiadujemy się, że FC Barcelona rzuca wyzwanie innym gigantom. Otóż mistrzowie Hiszpanii zwrócili uwagę na Marco Palestrę, który znajduje się na celowniku wielu innych zespołów. Piłkarz Cagliari Calcio wypożyczony z Atalanty Bergamo znalazł się pod obserwacją Dumy Katalonii.

FC Barcelona z bliska miała okazję oglądać boiskowe poczynania Marco Palestry. Zainteresowanie jednak nie wchodzi jeszcze na poważny stopień. Na ten moment reprezentant Włoch jest obserwowany. Jeśli ostatecznie Duma Katalonii chciałaby pozyskać defensora, to musiałaby sięgnąć głęboko do portfela. Atalanta Bergamo wycenia swój diament na 30 milionów euro.

Marco Palestra w obecnym sezonie rozegrał 29 spotkań na wypożyczeniu w Cagliari Calcio. Włoch ma na koncie jedno trafienie, a także udało mu się zaliczyć cztery asysty.