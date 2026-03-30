Banasik bliski powrotu do Ekstraklasy. Jest faworytem do tego klubu

Arka Gdynia musi zastąpić Dawida Szwargę nowym trenerem. Faworytem był Dawid Kroczek, ale negocjacje się skomplikowały. Portal Meczyki.pl twierdzi, że największe szanse na zatrudnienie ma obecnie Dariusz Nanasik.

Banasik zastąpi Szwargę. Uratuje Arce Ekstraklasę?

Arka Gdynia poszukuje nowego trenera po rozstaniu z Dawidem Szwargą. Do rozegrania pozostało osiem kolejek, a sytuacja beniaminka jest dość skomplikowana. Do samego końca sezonu będzie walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie – aktualnie znajduje się w strefie spadkowej, ale ma tyle samo punktów, co bezpieczna Legia Warszawa.

Odejście Szwargi zaskoczyło kibiców, natomiast było efektem sporych rozbieżności pomiędzy nim a władzami klubu. Strony uznało, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie współpracy. Bezpośrednio po tym komunikacie faworytem do objęcia posady trenera Arki został Dawid Kroczek, obecny pracownik Rakowa Częstochowa. Negocjacje nie przyniosły jednak zamierzonych rezultatów i były trener Cracovii oddalił się od przenosin do Gdyni.

Głównym kandydatem stał się więc Dariusz Banasik. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl przekazał, że to właśnie on ma na teraz największe szanse na podpisanie kontraktu z Arką.

Dla Banasika byłby to powrót do pracy po ponad rocznej przerwie. W sierpniu 2024 roku rozstał się z GKS-em Tychy i od tego czasu pozostawał bez klubu. W Ekstraklasie po raz ostatni trenował w kwietniu 2022 roku. Przez blisko cztery lata odpowiadał za wyniki Radomiaka Radom. Jeśli ostatecznie zwiąże się z Arką, jego celem będzie utrzymanie w elicie.