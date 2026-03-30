Arka Gdynia szuka trenera, który poprowadzi ją w ostatnich meczach sezonu. Po odejściu Dawida Szwargi głównym kandydatem jest Dawid Kroczek. Portal Meczyki.pl informuje natomiast, że strony oddaliły się od porozumienia.

Kroczek oddala się od Arki. Co teraz?

Arka Gdynia w końcówce sezonu będzie bronić się przed spadkiem z Ekstraklasy. Jej sytuacja robi się coraz trudniejsza – wciąż znajduje się w strefie spadkowej, choć ma tyle samo punktów, co bezpieczna Legia Warszawa. Nie osiąga jednak zadowalających wyników, a na domiar złego podczas przerwy reprezentacyjnej rozstała się z trenerem. Dawid Szwarga stracił zapał do dalszego prowadzenia drużyny, więc obie strony zgodnie stwierdziły, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie współpracy.

Problem w tym, że Arka nie może sfinalizować rozmów z jego następcą. Tymczasowo z zespołem pracuje Tomasz Włodarek, ale jeszcze przed wznowieniem ligowych rozgrywek na ławce trenerskiej miał zasiąść ktoś inny. Za medialnego faworyta uznano Dawida Kroczka, obecnie skauta Rakowa Częstochowa, który na początku sezonu dołączył do sztabu Marka Papszuna. Po jego odejściu do Legii Warszawa pozostał w klubie, ale zmienił rolę. Przez ponad rok prowadził również Cracovię, która pożegnała go w czerwcu 2025 roku.

Kroczek miał zostać następcą Szwargi, ale ten temat nieoczekiwanie się skomplikował. Portal Meczyki.pl informuje, że dotychczasowe negocjacje nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Strony oddaliły się od siebie, choć w poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie. Na ten moment wiele wskazuje na to, że Kroczek jednak nie obejmie klubu z Gdyni.

Presja w Arce narasta. Do ligowego grania wróci we wtorek 7 kwietnia. Zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, czyli wiceliderem Ekstraklasy.