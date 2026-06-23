ZUMA Press, Inc/ Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico zapowiada walkę z Barceloną

Po meczu Argentyna – Austria Julian Alvarez zaskoczył wszystkich. Reprezentant Albicelestes przyznał, że rozmawiał już z przedstawicielami Atletico i poinformował ich, że jego marzeniem jest transfer. To wywołało falę spekulacji. Wszystko wskazuje na to, że wymarzonym kierunkiem przeprowadzki napastnika jest Barcelona.

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Rojiblancos postanowili zareagować na potężne zamieszanie i zapowiedzieli walkę z nieuczciwym, ich zdaniem, praktykami Blaugrany. Diario AS twierdzi, że Madrytczycy przygotowali specjalną odpowiedź na sytuację dotyczącą ich gwiazdy.

– W przeszłości widzieliśmy już, jak działa Barcelona. Chodzi o sytuację związaną z Griezmannem i próby pozyskania go do drużyny w niebiesko-czerwonych barwach w momencie, w którym Atletico walczyło w Lidze Mistrzów z Juventusem. Obiecują prowizje jego siostrze, rodzinie i samemu piłkarzowi – pisze Patricia Cazón.

– Jeśli w 2019 roku Griezmann ostatecznie założył koszulkę Barcy, to teraz Atletico jasno stwierdza: „Nie ma takiej kwoty, za którą Barcelona mogłaby kupić Juliana, który nie zostanie sprzedany do Barcelony. Albo zapłaci klauzulę (w wysokości 500 milionów), albo nie dojdzie do transferu – zdradza Diario AS.