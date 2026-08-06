Barcelona szykuje drugą bombę. Ten ruch może wstrząsnąć Europą

17:39, 6. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrice Hawkins (X)

FC Barcelona nie zamierza kończyć transferowej ofensywy na jednym wielkim nazwisku. Katalończycy po walce o Rodriego wciąż mają ambitny cel związany z napastnikiem.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Hiszpania huczy. Barcelona chce zabrać Atletico największą gwiazdę

FC Barcelona nadal marzy o sprowadzeniu jednego z najbardziej cenionych napastników młodego pokolenia. Jak przekazał dziennikarz Fabrice Hawkins na platformie X, Blaugrana pozostaje zdeterminowana, aby pozyskać Juliana Alvareza, mimo że klub jest bardzo blisko finalizacji głośnego ruchu z udziałem Rodriego.

Transfer pomocnika Manchesteru City ma być ogromnym sukcesem Barcelony, która wykorzystała zamieszanie wokół zainteresowania Realu Madryt i wkroczyła do gry o reprezentanta Hiszpanii. Według wieści operacja ma zamknąć się w kwocie mniej więcej 60-70 milionów euro. W ekipie z Camp Nou nie zamierzają jednak spoczywać na laurach.

Oglądaj Ligę Europy i Ligę Konferencji ZA DARMO przez 3 miesiące! Odbierz voucher do Polsat BOX GO w promocji STS! Użyj kodu GOALGO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kolejnym priorytetem pozostaje wzmocnienie ataku. Barcelona szuka zawodnika, który w przyszłości przejmie odpowiedzialność za zdobywanie bramek po Robercie Lewandowskim. Kontrakt polskiego napastnika wygasł z końcem czerwca, a dodatkowo możliwe odejście Ferrana Torresa sprawia, że potrzeba klasowego snajpera stała się jeszcze bardziej paląca.

Na celowniku znalazł się właśnie reprezentant Argentyny. Julian Alvarez, który ma za sobą triumf na mistrzostwach świata, według informacji znanego dziennikarza pozytywnie patrzy na możliwość przeprowadzki do mistrzów Hiszpanii. Wyzwaniem pozostaje stanowisko Los Colchoneros, które nie zamierza łatwo oddawać swojej największej gwiazdy.

Napastnik ma wrócić do treningów Atletico już 10 sierpnia i wówczas planuje odbyć rozmowę z Diego Simeone. Julian Alvarez chce przedstawić swoje stanowisko oraz rozpocząć działania mające przybliżyć go do zmiany klubu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości