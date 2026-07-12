Chelsea pracuje nad sprowadzeniem pomocnika. Musi zapłacić fortunę

Chelsea prowadzi rozmowy z Crystal Palace w sprawie pozyskania Adama Whartona. Taki transfer wiąże się jednak z ogromnym wydatkiem - donosi serwis CaughtOffside.com.

Soccer Images / Alamy Na zdjęciu: Adam Wharton

Adam Wharton może trafić do Chelsea

Adam Wharton jest uznawany za jednego z najlepszych pomocników młodego pokolenia w Europie. Nic więc dziwnego, że 22-letni Anglik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W poprzednich miesiącach zawodnik Crystal Palace był łączony z wieloma europejskimi potęgami, w tym z Realem Madryt, Barceloną, Liverpoolem, Manchesterem City oraz Bayernem Monachium. Rosnąca renoma sprawia, iż jego nazwisko regularnie pojawia się w kontekście największych klubów Starego Kontynentu.

Sprowadzenie Whartona nie będzie jednak łatwym zadaniem, ponieważ Crystal Palace oczekuje za swojego pomocnika ponad 130 milionów euro. Większość wymienionych gigantów uznaje taką kwotę za zbyt wygórowaną. Jak informuje serwis „CaughtOffside.com”, inaczej do sprawy podchodzi Chelsea, która prowadzi rozmowy dotyczące pozyskania czterokrotnego reprezentanta Anglii.

Londyńczycy chcą wprawdzie wynegocjować niższą cenę, ale są gotowi ponieść znaczący wydatek. Whartona bardzo ceni również nowy szkoleniowiec ekipy The Blues – Xabi Alonso – który od dłuższego czasu śledzi rozwój utalentowanego pomocnika.

Młody Anglik trafił do drużyny Orłów w lutym 2024 roku z Blackburn Rovers za mniej więcej 20 milionów euro. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Wharton w minionym sezonie rozegrał 53 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst, będąc jedną z kluczowych postaci zespołu z Selhurst Park. Choć według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 70 milionów euro, to oczekiwania Crystal Palace są zdecydowanie wyższe.

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