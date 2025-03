Asensio wróci do La Liga? Jest chętny klub

Marco Asensio przebywa na wypożyczeniu w Aston Villi do końca sezonu. Według portalu Fichajes zainteresowanie byłym zawodnikiem Realu Madryt wyraził Real Sociedad.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marco Asensio

PSG chce sprzedać Asensio

Real Sociedad obserwuje Marco Asensio i uważa go za jeden z priorytetowych celów na letnie okienko transferowe. Klub z San Sebastian chce wzmocnić ofensywę w obliczu możliwego odejścia Takefusy Kubo, który przyciągnął uwagę kilku zespołów z Premier League. Hiszpan jest postrzegany jako idealne wzmocnienie. Miałby on wnieść jakość i swoje doświadczenie do drużyny Imanola Alguacila.

Asensio obecnie przebywa na wypożyczeniu w Aston Villi, a po zakończeniu sezonu wróci do Paris Saint-Germain. Jednak jego dalsza gra w barwach PSG wydaje się mało prawdopodobna, ponieważ nie znajduje się w planach Luisa Enrique na przyszły sezon. W tej sytuacji Real Sociedad zamierza ubiegać się o jego wypożyczenie z opcją wykupu.

29-letni napastnik mógłby stać się kluczowym wzmocnieniem dla zespołu Alguacila, dzięki swojej wszechstronności. Może grać zarówno jako prawoskrzydłowy, jak i fałszywa dziewiątka, co dałoby Realowi Sociedad większe możliwości w ofensywie.

PSG jest otwarte na jego sprzedaż, ponieważ nie widzi dla niego miejsca w klubie. W zimowym okienku został wypożyczony do Aston Villi, gdzie rozegrał dotychczas sześć spotkań, w których strzelił cztery bramki.

