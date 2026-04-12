De Zerbi widziałby swojego byłego podopiecznego w Tottenhamie

Tottenham Hotspur może sprowadzić Arthura Vermeerena, jeśli utrzyma się w Premier League - donosi strona CaughtOffside.com. Roberto De Zerbi trenował 21-letniego pomocnika w Olympique'u Marsylia.

Arthur Vermeeren na celowniku Tottenhamu Hotspur

Roberto De Zerbi dwa tygodnie temu został ogłoszony nowym szkoleniowcem Tottenhamu Hotspur. Włoski menedżer zastąpił na ławce trenerskiej Igora Tudora i ma przed sobą trudne zadanie, jakim jest utrzymanie zespołu Kogutów w Premier League. 46-letni fachowoiec dopiero po ustabilizowaniu sytuacji sportowej będzie mógł w pełni wdrażać swoją wizję oraz budować drużynę pod własne preferencje transferowe.

Jak informuje brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, jednym z zawodników, który przykuł uwagę londyńskiego klubu w kontekście letniego okienka transferowego, jest Arthur Vermeeren. Wspomniany wyżej De Zerbi doskonale zna 21-letniego Belga z czasów wspólnej pracy w Olympique’u Marsylia.

Włoski szkoleniowiec wysoko ceni umiejętności defensywnego pomocnika i chętnie ponownie widziałby go w swoim zespole. Niewykluczone więc, że Tottenham podejmie konkretne kroki, aby sprowadzić go już nadchodzącego lata.

Vermeeren obecnie przebywa na wypożyczeniu w Marsylii, gdzie trafił przed sezonem z Lipska. Francuski klub posiada opcję wykupu, jednak nie jest pewne, czy z niej skorzysta, co może stworzyć okazję dla londyńskiego giganta. Sześciokrotny reprezentant Belgii w swojej karierze występował także w Atletico Madryt oraz Royalu Antwerpia. Jego wartość rynkowa wynosi aktualnie ponad 20 milionów euro, co czyni go atrakcyjną opcją transferową.