Alex Runarsson opuszcza Arsenal

Kanonierzy rozwiązali z tym bramkarzem kontraktu

Zawodnik spędził ostatnie miesiące na wypożyczeniu

Arsenal rozwiązał umowę z bramkarzem

28-latek trafił do zespołu z Emirates w 2020 roku po obiecującym okresie we francuskim Dijon. W kolejnych latach Alex Runarsson występował na wypożyczeniach w Leuven, Alanyasporze i Cardiff City. Jeśli chodzi o Arsenal to wystąpił jedynie w jednym meczu pierwszego zespołu.

Kanonierzy zdecydowali się rozwiązać z Islandczykiem przedwcześnie kontrakt. Media donoszą, że 28-latek trafi teraz do FC Kopenhaga. W Danii Runarsson będzie walczyć o skład z Kamilem Grabarą. Biorąc jednak pod uwagę solidną pozycję polskiego bramkarza, Islandczyk będzie raczej jedynie zmiennikiem.

Runarsson cieszy się dużą renomą w swoim kraju. Do tej pory rozegrał 27 meczów w reprezentacji.

