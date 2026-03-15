Arsenal rozgląda się za nowym napastnikiem. Jak się okazuje, trop londyńskiego zespołu prowadzi do Belgii. Na ich celowniku znalazł się Nicolo Tresoldi z Club Brugge - informuje "Sport Bild".

Nicolo Tresoldi wzbudził zainteresowanie Arsenalu

Arsenal latem wydał fortunę, aby wzmocnić pozycję napastnika. Londyńczycy zapłacili prawie 70 milionów za Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona. Transfer szwedzkiego zawodnika nie okazał się specjalnie udany. 27-latek nie może odnaleźć się w Premier League. Nie jest tym samym piłkarzem, który błyszczał skutecznością na portugalskich boiskach.

Z informacji przekazanych przez „Sport Bild” dowiadujemy się, że Arsenal w nadchodzącym letnim okienku znów może sięgnąć po nowego napastnika. Kanonierzy uważnie obserwują dostępne opcje i jeden z ich tropów prowadzi do Belgii. Otóż w kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Nicolo Tresoldi, który na co dzień reprezentuje barwy Club Brugge.

Postać Nicolo Tresoldiego jest bardzo interesująca. Napastnik jeszcze nie zdecydował się, jaką kadrę będzie reprezentował na seniorskiej arenie. W młodzieżówkach grał dla Niemiec i to właśnie ten kraj jest jedną z opcji. 21-latek jednak myśli też o Italii, w której się urodził. U zawodnika drzemie natomiast ogromny potencjał i nieprzypadkowo trafił na radar Arsenalu.

Nicolo Tresoldi w obecnym sezonie rozegrał 47 spotkań w koszulce Club Brugge. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 16 trafień, a także zaliczył pięć asyst.