Arsenal planuje latem wzmocnić ofensywę. Jeden z tropów Kanonierów prowadzi do rewelacji tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Na ich radarze znalazł się Jens Petter Hauge z Bodo/Glimt - donosi "Sports Boom".

Arsenal jest na dobrej drodze, aby sięgnąć po upragniony tytuł mistrza Premier League. Ale w minioną sobotę podopieczni Mikela Artety wypisali się z walki w Pucharze Anglii. Kanonierzy niespodziewanie okazali się gorsi od Southamptonu (1:2). Londyńczycy nie mają czasu rozpamiętywać tej wpadki, ponieważ już we wtorek zagrają w pierwszym ćwierćfinałowym meczu ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów.

Tymczasem serwis „Sports Boom” zdradza, że Arsenal myśli o dokonaniu zaskakującego wzmocnienia. Prosto z rewelacji tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W kręgu zainteresowań Kanonierów znalazł się Jens Petter Hauge, który na co dzień reprezentuje barwy Bodo/Glimt. Angielski zespół szuka nowych ofensywnych zawodników i właśnie jeden z ich tropów prowadzi do Norwegii.

Jens Petter Hauge zdecydowanie czuje się najlepiej w rodzimej lidze. W przeszłości zawodnik występował w AC Milanie. Włosi mieli spore oczekiwania wobec norweskiego skrzydłowego, ale ten transfer okazał się kompletnym niewypałem. 26-latek nie prezentował odpowiedniego poziomu, przez co został szybko pożegnany.

W obecnym sezonie Jens Petter Hauge rozegrał 17 spotkań w koszulce Bodo/Glimt. Reprezentant Norwegii zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.