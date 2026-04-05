Arsenal ma na oku skrzydłowego. Kiedyś odbił się od Serie A

19:51, 5. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sports Boom

Arsenal planuje latem wzmocnić ofensywę. Jeden z tropów Kanonierów prowadzi do rewelacji tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Na ich radarze znalazł się Jens Petter Hauge z Bodo/Glimt - donosi "Sports Boom".

Piłkarze Arsenalu
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Jens Petter Hauge wzbudził zainteresowanie Arsenalu

Arsenal jest na dobrej drodze, aby sięgnąć po upragniony tytuł mistrza Premier League. Ale w minioną sobotę podopieczni Mikela Artety wypisali się z walki w Pucharze Anglii. Kanonierzy niespodziewanie okazali się gorsi od Southamptonu (1:2). Londyńczycy nie mają czasu rozpamiętywać tej wpadki, ponieważ już we wtorek zagrają w pierwszym ćwierćfinałowym meczu ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów.

Tymczasem serwis „Sports Boom” zdradza, że Arsenal myśli o dokonaniu zaskakującego wzmocnienia. Prosto z rewelacji tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W kręgu zainteresowań Kanonierów znalazł się Jens Petter Hauge, który na co dzień reprezentuje barwy Bodo/Glimt. Angielski zespół szuka nowych ofensywnych zawodników i właśnie jeden z ich tropów prowadzi do Norwegii.

Jens Petter Hauge zdecydowanie czuje się najlepiej w rodzimej lidze. W przeszłości zawodnik występował w AC Milanie. Włosi mieli spore oczekiwania wobec norweskiego skrzydłowego, ale ten transfer okazał się kompletnym niewypałem. 26-latek nie prezentował odpowiedniego poziomu, przez co został szybko pożegnany.

W obecnym sezonie Jens Petter Hauge rozegrał 17 spotkań w koszulce Bodo/Glimt. Reprezentant Norwegii zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości