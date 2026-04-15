Arsenal wybrał wielki cel transferowy. Dlatego chce sprzedać dwie gwiazdy

Arsenal ma już jednego z głównych kandydatów do wzmocnienia ataku. Według CaughtOffside londyński klub chce powalczyć o Juliana Alvareza, a plan zakłada także możliwe odejścia z obecnej ofensywy.

Julian Alvarez wysoko na liście Arsenalu

Arsenal ma mocno interesować się Julianem Alvarezem przed letnim oknem transferowym. Napastnik Atletico Madryt jest wskazywany jako jeden z priorytetów klubu z Londynu, który chce odpowiednio wcześnie przygotować grunt pod ewentualne rozmowy.

Z przekazanych informacji wynika, że Arsenal najpierw chce zadbać o relacje z otoczeniem zawodnika, a dopiero później wejść w formalny etap negocjacji z Atletico. Taki ruch ma pomóc Kanonierom w rywalizacji z innymi klubami zainteresowanymi Argentyńczykiem.

Oficjalne stanowisko Atletico pozostaje jednak jasne. Klub nie planuje sprzedaży swojego napastnika i nadal uważa go za ważny element zespołu Diego Simeone. Jednocześnie pojawiają się doniesienia, że sytuacja mogłaby się zmienić przy naprawdę dużej ofercie. CaughtOffside podaje, że mowa o kwocie rzędu 120 milionów euro.

Sprzedaż dwóch graczy może otworzyć drogę

Temat Alvareza ma być w Arsenalu powiązany z możliwymi zmianami w obecnej linii ataku. Klub może rozważyć sprzedaż nawet dwóch ofensywnych zawodników, żeby zwolnić miejsce w budżecie i ułatwić sobie dopięcie całej operacji.

W tym kontekście wymieniani są Gabriel Jesus i Kai Havertz. Ich ewentualne odejście miałoby pomóc Arsenalowi w sfinansowaniu transferu, który już teraz zapowiada się na bardzo kosztowny.

Kanonierzy nie są jednak jedynym klubem obserwującym sytuację Alvareza. Zainteresowanie napastnikiem mają wykazywać również Paris Saint-Germain, Chelsea i Barcelona, więc Arsenal musi liczyć się z poważną konkurencją.