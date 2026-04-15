Arsenal wybrał wielki cel transferowy. Dlatego chce sprzedać dwie gwiazdy

07:56, 15. kwietnia 2026
Jakub Boroń
Źródło:  CaughtOffside

Arsenal ma już jednego z głównych kandydatów do wzmocnienia ataku. Według CaughtOffside londyński klub chce powalczyć o Juliana Alvareza, a plan zakłada także możliwe odejścia z obecnej ofensywy.

Mikel Arteta
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Julian Alvarez wysoko na liście Arsenalu

Arsenal ma mocno interesować się Julianem Alvarezem przed letnim oknem transferowym. Napastnik Atletico Madryt jest wskazywany jako jeden z priorytetów klubu z Londynu, który chce odpowiednio wcześnie przygotować grunt pod ewentualne rozmowy.

Z przekazanych informacji wynika, że Arsenal najpierw chce zadbać o relacje z otoczeniem zawodnika, a dopiero później wejść w formalny etap negocjacji z Atletico. Taki ruch ma pomóc Kanonierom w rywalizacji z innymi klubami zainteresowanymi Argentyńczykiem.

Oficjalne stanowisko Atletico pozostaje jednak jasne. Klub nie planuje sprzedaży swojego napastnika i nadal uważa go za ważny element zespołu Diego Simeone. Jednocześnie pojawiają się doniesienia, że sytuacja mogłaby się zmienić przy naprawdę dużej ofercie. CaughtOffside podaje, że mowa o kwocie rzędu 120 milionów euro.

Sprzedaż dwóch graczy może otworzyć drogę

Temat Alvareza ma być w Arsenalu powiązany z możliwymi zmianami w obecnej linii ataku. Klub może rozważyć sprzedaż nawet dwóch ofensywnych zawodników, żeby zwolnić miejsce w budżecie i ułatwić sobie dopięcie całej operacji.

W tym kontekście wymieniani są Gabriel Jesus i Kai Havertz. Ich ewentualne odejście miałoby pomóc Arsenalowi w sfinansowaniu transferu, który już teraz zapowiada się na bardzo kosztowny.

Kanonierzy nie są jednak jedynym klubem obserwującym sytuację Alvareza. Zainteresowanie napastnikiem mają wykazywać również Paris Saint-Germain, Chelsea i Barcelona, więc Arsenal musi liczyć się z poważną konkurencją.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości