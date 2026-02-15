Arsenal włączył się do walki o cel transferowy Barcelony. To może być duże wzmocnienie

17:28, 15. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Calciomercato

Alessandro Bastoni wzbudza zainteresowanie gigantów. Jak podaje Calciomercato, o gwiazdę Interu walczą Barcelona i Arsenal.

Mikel Arteta
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal i Barcelona chcą Bastoniego

Alessandro Bastoni jest aktualnie uznawany za jednego z najlepszych środkowych obrońców w całej Europie. 26-letni stoper stanowi o sile defensywy Interu Mediolan. Nic więc dziwnego, że swoimi umiejętnościami przyciąga uwagę gigantów.

Wzmocnić swoją obronę chce Arsenal i Barcelona. Hiszpański gigant szuka nowego i solidnego lidera defensywy. Z kolei Kanonierzy, choć mają solidnie obsadzoną tę pozycję, to reprezentant Włoch mógłby podnieść jakość każdego zespołu. Sytuację wychowanka Atalanty obserwują także Liverpool, Chelsea i Tottenham.

Jednak Inter nie ma zamiaru pozbywać się swojej gwiazdy, a już szczególnie bez dobrej oferty. Obecnie nie są znane oczekiwania Nerazzurri, ale przez portal „Transfermarkt” gwiazdor jest wyceniany na aż 80 milionów euro. Co więcej, jego kontrakt z klubem obowiązuje do 2028 roku.

Duma Katalonii mimo problemów finansowych szuka hitowego wzmocnienia. Zarząd z Camp Nou uważa, że Włoch byłby inwestycją na wiele lat. To zawodnik, który mógłby być ważnym elementem składu przez wiele sezonów.

Zobacz także: Barcelona rozważa sprzedaż defensora za 30 mln euro. Zgłosił się gigant

