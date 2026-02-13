Barcelona rozważa sprzedaż defensora za 30 mln euro. Zgłosił się gigant

Barcelona w letnim oknie transferowym może sprzedać obrońcę. Jak podaje The Touchline na portalu X, obrońca nie jest już uznawany za nietykalnego i może odejść za 30 mln euro.

Gerard Martin może odejść z Barcelony. Chce go AC Milan

FC Barcelona chce podczas letniego okienka transferowego odciążyć budżet płacowy. Klub ma zamiar wzmocnić pozycję napastnika, dlatego rozważa sprzedaż obrońcy. Jednym z kandydatów jest Gerard Martin, który w bieżącym sezonie regularnie pojawia się na boisku. Wystąpił aż w 33 spotkaniach, choć dotychczas rzadko rozgrywał pełne 90 minut.

Hiszpański stoper jest uniwersalny i chwalony za postępy, których dokonał w ostatnim czasie, ale sytuacja finansowa wymusza trudne decyzje. Zainteresowanie młodym defensorem wykazuje AC Milan, który szuka wzmocnień na lewą stronę obrony. Blaugrana może rozważyć ofertę w wysokości ok. 30 milionów euro, mimo że zawodnik rok temu przedłużył kontrakt do 2028.

Choć klub ceni 23-latka, to zarząd myśli o przebudowanie kadry. Według źródła w aktualnej sytuacji finansowej nie jest możliwe sprowadzenie innego zawodnika bez wcześniejszej sprzedaży. Dlatego odejście Martina może być logicznym ruchem.

W związku z tym przyszłość obrońcy nie jest już tak pewna, jak wcześniej. Wszystko zależy jednak od konkretnej oferty i rozmów między klubami.

