Barcelona wybiera nowego obrońcę. Zostały już tylko dwa nazwiska

Barcelona ma latem ściągnąć obrońcę z najwyższej półki. Na liście życzeń pozostały już tylko dwa nazwiska. Jedna z gwiazd ma trafić na Camp Nou - informuje "Sport".

fot. BSR Agency Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Barcelona rezygnuje z kolejnych piłkarzy. Już tylko dwie gwiazdy

Barcelona od miesięcy cierpi z powodu braków kadrowych w defensywie. Kluczowe okazało się odejście Inigo Martineza do Arabii Saudyjskiej, które mocno zdestabilizowało formację obronną. Hansi Flick wciąż szuka odpowiedniego ustawienia, a Pau Cubarsiemu partnerowali już Andreas Chrisensen, Ronald Araujo, Eric Garcia czy Gerard Martin. Być może nieco więcej elastyczności doda transfer Joao Cancelo, który umożliwi również Julesowi Kounde występowanie w parze stoperów.

Nie ulega wątpliwościom, że Blaugrana potrzebuje jakościowego stopera, który da radę u boku Cubarsiego. Klub odłożył planowanie tego transferu na lato, kiedy to będzie miał większe możliwości finansowe. Media stale informują natomiast o postępach w temacie poszukiwań odpowiedniego kandydata.

Barcelona ma bardzo sprecyzowane wytyczne i zamierza się nimi konsekwentnie kierować przy wyborze nowego obrońcy. Stale pomniejsza się grono potencjalnych wzmocnień giganta. Z listy skreśleni zostali już Marc Guehi (przeniósł się do Manchesteru City) czy Dayot Upamecano (ma przedłużyć umowę z Bayernem Monachium). Duma Katalonii rezygnuje też ze starań o Nico Schlotterbecka.

Na radarach pozostało już tylko dwóch kandydatów. „Sport” wyróżnia tu nazwiska Alessandro Bastoniego i Micky van de Vena. W ich przypadkach na przeszkodzie mogą stać warunki finansowe, gdyż odpowiednio Inter Mediolan oraz Tottenham wysoko cenią swoje gwiazdy. Ci gracze w pełni spełniają natomiast wymogi i idealnie pasują do zespołu Flicka.