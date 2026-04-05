Arsenal interesuje się Christianem Kofane. Za napastnika Bayeru Leverkusen trzeba będzie zapłacić aż 60 milionów funtów. Bayern Monachium natomiast wycofał się z walki o Kameruńczyka - donosi "Sky Germany".

Christian Kofane bliski przeprowadzki do Arsenalu

Arsenal ma jasno określony cel na zbliżające się letnie okienko transferowe. Liderzy Premier League chcą wzmocnić ofensywę. Podopieczni Mikela Artety już kolejny sezon mają problem ze znalezieniem zawodnika, który będzie gwarancją ogromnych liczby goli. Kanonierzy dysponują olbrzymią gotówką i mogą przeznaczyć na nowego snajpera ogromne pieniądze.

Od pewnego czasu wiemy, że Arsenal interesuje się Christianem Kofane. Jak się okazuje, zawodnik Bayeru Leverkusen zbliża się małymi kroczkami do przeprowadzki do Premier League. „Sky Germany” przekazuje, że Kanonierzy są niemalże zdecydowani na transfer młodego Kameruńczyka. Londyńczycy są gotowi sięgnąć głęboko do portfela, ponieważ planują przeznaczyć na przyjście 19-latka aż 60 milionów funtów.

Ostatnio pojawiła się w mediach informacja, że Christian Kofane znajduje się pod lupą Bayernu Monachium. Doniesienia te zostały zdementowane przez wspomniane źródło. Obecnie to Arsenal jest w zasadzie osamotniony w walce o 19-latka. Czas pokaże, czy Kameruńczyk zawita latem na Emirates Stadium.

Christian Kofane w obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Młody napastnik zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył aż osiem asyst. Statystyki 19-latka są zatem godne pochwały.