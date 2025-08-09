Arsenal i Tottenham szykują się do walki. Celem defensor z Serie A

11:32, 9. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  CaughtOffside

Arsenal i Tottenham Hotspur wkrótce mogą stoczyć walkę o transfer. Jak się okazuje, trop londyńskich zespołów prowadzi do Serie A. Na ich celowniku znalazł się bowiem Malick Thiaw z AC Milanu - donosi "CaughtOffside".

Mikel Arteta
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Malick Thiaw na radarze Arsenalu i Tottenhamu

Arsenal oraz Tottenham Hotspur w nadchodzącym sezonie będą reprezentowali Premier League w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Podopieczni Mikela Artety awansowali jako wicemistrzowie Anglii. Koguty natomiast mają za sobą fatalną kampanię ligową. Kwalifikację do elitarnych rozgrywek udało im się uzyskać przez zwycięstwo w Lidze Europy. Wkrótce między tymi zespołami może rozpocząć się walka o transfer.

Jak się okazuje, zarówno Arsenal jak i Tottenham Hotspur mają na oku tego samego zawodnika. Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań londyńskich ekip znalazł się Malick Thiaw, który na co dzień reprezentuje barwy AC Milanu. Niemiecki stoper znajduje się wylocie z drużyny Serie A, więc jego transfer nie będzie taki trudny do zrealizowania.

Wspomniane źródło zaznacza również, że jeszcze jeden zespół ma na radarze Malicka Thiawa. Defensor AC Milanu znajduje się w również na radarze Nottingham Forest. Nie tak dawno mówiło się również o zainteresowaniu Newcastle United. Zapowiada się zatem interesująca walka o transfer Niemca.

Malick Thiaw reprezentuje barwy AC Milanu od 2022 roku. Dotychczas wychowanek Schalke Gelsenkirchen rozegrał 85 spotkań dla włoskiego zespołu. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika Rossonerich na 18 milionów euro.

