Newcastle złożyło ofertę za gwiazdę Milanu. Odpowiedź była natychmiastowa

Malick Thiaw może zostać bohaterem dużego transferu do Premier League. Według „La Gazzetty dello Sport” Newcastle złożyło już pierwszą ofertę, ale Milan oczekuje więcej.

Newcastle przyspiesza negocjacje z Milanem ws. Thiawa

Newcastle United nie zamierza rezygnować z Malicka Thiawa. 24-letni środkowy obrońca Milanu znalazł się na liście priorytetów angielskiego klubu, który już złożył ofertę opiewającą na 30 milionów euro. Według „La Gazzetty dello Sport” Rossoneri odrzucili tę propozycję, ale to dopiero początek ofensywy transferowej.

Ponadto, jak donosi „Sky Sports”, Thiaw miał już uzgodnić warunki indywidualnego kontraktu z Newcastle. Niemiec miałby podpisać czteroletnią umowę, a strony doszły do porozumienia bez żadnych problemów jeszcze przed kolejną rundą negocjacji między klubami. Teraz wszystko zależy od tego, czy Anglicy zdecydują się podnieść swoją ofertę do poziomu akceptowalnego dla Milanu.

Włoski klub oczekuje około 40 milionów euro. Choć Massimiliano Allegri widzi Thiawa jako ważne ogniwo defensywy, zarząd Milanu może zdecydować się na sprzedaż. Dobrze płatny transfer byłby szansą na sfinansowanie innych ruchów na rynku. Zwłaszcza że rozmowy z Young Boys w sprawie pozyskania Zachary’ego Athekame utknęły w martwym punkcie. Cena za 20-letniego prawego obrońcę wzrosła do 13 milionów euro, co chwilowo zatrzymało rozmowy.

Newcastle z kolei zamierza dopiąć transfer przed końcem okna i jest gotowe zwiększyć presję. Eddie Howe chce wzmocnić linię obrony przed nowym sezonem Premier League. Thiaw, dzięki doświadczeniu w Serie A i Lidze Mistrzów, ma być gotowym zawodnikiem do gry od zaraz.

