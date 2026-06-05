Arsenal rusza po Brazylijczyka. Kolejny skrzydłowy na radarze giganta

19:54, 5. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Globo Esporte

Arsenal jest mocno łączony z Williamem Gomesem z FC Porto - donosi portal "Globo Esporte". Manchester United również obserwuje brazylijskiego skrzydłowego.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

William Gomes na liście życzeń Arsenalu

Arsenal od dłuższego czasu poszukuje dodatkowej jakości oraz większej głębi w formacji ofensywnej, szczególnie na skrzydłach. Według najnowszych doniesień „Globo Esporte”, mistrzowie Anglii nawiązali kontakt z Williamem Gomesem, który bardzo dobrze spisuje się w barwach FC Porto.

Londyńczycy rozpoczęli już rozmowy z przedstawicielami zawodnika w sprawie transferu do Premier League. Portugalski klub na ten moment nie podjął jednak decyzji dotyczącej przyszłości 20-letniego Brazylijczyka. Porto zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania.

Gomes zakończył miniony sezon z dorobkiem 13 bramek i dwóch asyst w 46 spotkaniach. Do rywalizacji o Brazylijczyka dołączył również Manchester United, który podobnie jak Arsenal poszukuje świeżej energii w ofensywie. Oba kluby dysponują odpowiednimi możliwościami finansowymi, by konkurować o Gomesa.

Kluczową kwestią pozostaje stanowisko Porto, które posiada bardzo silną pozycję negocjacyjną. W kontrakcie zawodnika zawarta jest klauzula odstępnego wynosząca 80 milionów euro. W praktyce jednak trudno oczekiwać, by którykolwiek z zainteresowanych klubów był gotów zapłacić pełną kwotę za wciąż rozwijającego się piłkarza.

Warto dodać, że Porto pozyskało Gomesa w styczniu 2025 roku z Sao Paulo za 9 milionów euro. 20-letni Brazylijczyk ma ważny kontrakt z portugalskim klubem do czerwca 2029 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości