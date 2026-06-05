Arsenal rusza po Brazylijczyka. Kolejny skrzydłowy na radarze giganta

Arsenal jest mocno łączony z Williamem Gomesem z FC Porto - donosi portal "Globo Esporte". Manchester United również obserwuje brazylijskiego skrzydłowego.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

William Gomes na liście życzeń Arsenalu

Arsenal od dłuższego czasu poszukuje dodatkowej jakości oraz większej głębi w formacji ofensywnej, szczególnie na skrzydłach. Według najnowszych doniesień „Globo Esporte”, mistrzowie Anglii nawiązali kontakt z Williamem Gomesem, który bardzo dobrze spisuje się w barwach FC Porto.

Londyńczycy rozpoczęli już rozmowy z przedstawicielami zawodnika w sprawie transferu do Premier League. Portugalski klub na ten moment nie podjął jednak decyzji dotyczącej przyszłości 20-letniego Brazylijczyka. Porto zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania.

Gomes zakończył miniony sezon z dorobkiem 13 bramek i dwóch asyst w 46 spotkaniach. Do rywalizacji o Brazylijczyka dołączył również Manchester United, który podobnie jak Arsenal poszukuje świeżej energii w ofensywie. Oba kluby dysponują odpowiednimi możliwościami finansowymi, by konkurować o Gomesa.

Kluczową kwestią pozostaje stanowisko Porto, które posiada bardzo silną pozycję negocjacyjną. W kontrakcie zawodnika zawarta jest klauzula odstępnego wynosząca 80 milionów euro. W praktyce jednak trudno oczekiwać, by którykolwiek z zainteresowanych klubów był gotów zapłacić pełną kwotę za wciąż rozwijającego się piłkarza.

Warto dodać, że Porto pozyskało Gomesa w styczniu 2025 roku z Sao Paulo za 9 milionów euro. 20-letni Brazylijczyk ma ważny kontrakt z portugalskim klubem do czerwca 2029 roku.