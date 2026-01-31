Arsenal dokona wymiany z Atletico? To wstrząsnęłoby rynkiem

Arsenal jest poważnie zainteresowany Julianem Alvarezem. Londyńczycy są gotowi zaoferować Atletico Madryt karty zawodnicze Gabriela Martinelliego i Gabriela Jesusa w zamian za argentyńskiego napastnika - donosi strona TEAMtalk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal gotowy zaoferować Martinelliego i Jesusa za Alvareza

Julian Alvarez uchodzi za jednego z najlepszych napastników w Europie, dlatego nic dziwnego, że wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Argentyński snajper od dawna znajduje się na radarach największych klubów, które poszukują klasowej „dziewiątki”.

Jednym z zespołów poważnie rozważających próbę sprowadzenia 26-latka jest Arsenal. Londyńczycy chcą znacząco wzmocnić ofensywę i już opracowali konkretny plan na pozyskanie gwiazdy Atletico Madryt, licząc na spektakularną transakcję przed kolejnym sezonem.

Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, Anglicy są gotowi zaoferować Hiszpanom karty zawodnicze Gabriela Martinelliego oraz Gabriela Jesusa w zamian za Juliana Alvareza. W grę wchodziłaby więc wymiana piłkarzy, choć niewykluczona jest także dodatkowa dopłata ze strony Arsenalu.

Prawdopodobnie byłaby ona konieczna, ponieważ aktualna wartość rynkowa Argentyńczyka przewyższa łączną wycenę obu Brazylijczyków. Rozmowy na razie mają charakter wstępny, ale w Londynie poważnie myślą o złożeniu takiej oferty w letnim okienku transferowym.

Alvarez trafił do drużyny Los Colchoneros latem 2024 roku po bardzo udanym okresie w Manchesterze City, z którym zdobył dwa mistrzostwa Premier League, Puchar Anglii oraz Ligę Mistrzów. Z reprezentacją Argentyny sięgnął po mistrzostwo świata w 2022 roku, odgrywając kluczową rolę w zespole Lionela Scaloniego. W barwach Atletico rozegrał dotąd 87 spotkań, strzelił 40 goli i zanotował 13 asyst, potwierdzając swoją klasę, choć z madryckim klubem nie wygrał żadnego trofeum.