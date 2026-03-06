Man City i Arsenal chcą hiszpańskiego skrzydłowego. W grze 55 mln euro

Manchester City oraz Arsenal planują zakontraktowanie Jesusa Rodrigueza z Como - ujawnia Ekrem Konur na portalu "SportsBoom". Hiszpański skrzydłowy występuje w Serie A od kilku miesięcy.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Jesus Rodriguez na radarze angielskich gigantów

Manchester City oraz Arsenal toczą zaciętą rywalizację o mistrzostwo Anglii w bieżącym sezonie Premier League. Kanonierzy prowadzą w tabeli, a tuż za ich plecami plasuje się drużyna pod wodzą Pepa Guardioli. Obie ekipy dzieli zaledwie siedem punktów, choć The Citizens mają do rozegrania jeden mecz więcej.

Jak informuje dziennikarz Ekrem Konur, obaj giganci obserwują 20-letniego Jesusa Rodrigueza, który błyszczy formą w barwach włoskiego Como 1907. Arsenal liczy, że dołączenie młodego Hiszpana wprowadzi do drużyny nieprzewidywalność, szybkość i finezję, a możliwość gry w zespole regularnie walczącym o najwyższe trofea będzie dla niego ogromną motywacją.

Z drugiej strony Como nie zamierza łatwo oddać swojego talentu. Klub prawdopodobnie zażąda około 55 milionów euro za utalentowanego skrzydłowego, określanego mianem „maszyny do asyst”. Zawodnik cieszy się ogromnym uznaniem we Włoszech i w bieżącym sezonie rozegrał 27 spotkań, zdobywając trzy bramki i notując osiem asyst.

Manchester City również aktywnie poszukuje wzmocnień na skrzydłach i jest gotowy spełnić żądania włoskiego klubu. Hiszpan latem ubiegłego roku opuścił szeregi Realu Betis i dołączył do Como za niecałe 23 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Młody zawodnik pod wodzą Cesca Fabregasa szybko się rozwija w Serie A i może stać się bohaterem głośnego transferu.