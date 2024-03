IMAGO / Andreas Schaad Na zdjęciu: Douglas Mendes

Douglas Mendes od lipca 2023 roku jest piłkarzem Red Bulla Salzburg

19-letni obrońca obecnie przebywa na wypożyczeniu w klubie filialnym – Red Bullu Bragantino

Jego występy na brazylijskich boiskach podobno monitoruje Arsenal

Douglas Mendes łączony z Arsenalem

Arsenal przeczesuje rynek transferowy w poszukiwaniu talentów, za których nie trzeba będzie zapłacić fortuny. W oko Kanonierów wpadł Douglas Mendes, którego umiejęności wielkim zwolennikiem jest dyrektor sportowy londyńskiego klubu, czyli Edu Gaspar – podaje portal “Football Transfers”.

The Gunners lubią zawodników z Kraju Kawy, co pokazały ostatnie transfery Gabriela Martinelliego oraz Marquinhosa. Douglas Mendes ma 19 lat, występuje na pozycji stopera, a od lipca 2023 roku jest zawodnikiem austriackiego Red Bulla Salzburg, który zimą wysłał go na wypożyczenie.

Perspektywiczny defensor aktualnie gra w zespole filialnym, który w swoim logo również ma słynnego byka – Red Bullu Bragantino. Douglas Mendes przez “Transfermarkt” jest wyceniany na milion euro.