Arsenal i Man City rozważają głośny transfer. To byłby wielki hit

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Tino Livramento na radarze Arsenalu i Manchesteru City

Arsenal i Manchester City od dłuższego czasu obserwują Tino Livramento, który od trzech lat reprezentuje barwy Newcastle United. W obu klubach panuje przekonanie, że 23-latek posiada wszystkie cechy potrzebne do gry na najwyższym poziomie. Livramento imponuje szybkością, przygotowaniem technicznym oraz umiejętnością włączania się do akcji ofensywnych.

Problem stanowi jednak stanowisko Newcastle United. Według wcześniejszych doniesień Sroki wyceniają swojego zawodnika na kwotę, która mogłaby nawet przewyższyć rekord transferowy za prawego obrońcę. Obecnie należy on do Achrafa Hakimiego, za którego Paris Saint-Germain zapłaciło Interowi Mediolan 68 milionów euro.

Na niekorzyść Livramento działa również historia zdrowotna. W minionym sezonie wystąpił jedynie w 17 meczach Premier League z powodu problemów z kolanem oraz mięśniami tylnej części uda. Kwestie związane z urazami są obecnie jednym z głównych tematów analiz prowadzonych przed ewentualnym złożeniem oferty.

Na ten moment Newcastle zachowuje jednak spokój. Klub nie odczuwa presji sprzedaży zawodnika. Władze Srok są przekonane, że jeśli Livramento pozostanie zdrowy i będzie regularnie występował na poziomie Premier League, jego wartość rynkowa jeszcze wzrośnie.

Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Anglika. Dobre występy podczas mistrzostw świata mogłyby ponownie rozpalić zainteresowanie największych klubów i skłonić Arsenal lub Manchester City do podjęcia bardziej zdecydowanych działań.