Arsenal chce gwiazdora Realu Madryt! Nawet 100 milionów euro

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Eduardo Camavinga na celowniku Arsenalu

Real Madryt w tym sezonie spisuje się bardzo słabo. Właściwie można nawet powiedzieć, że jest gorzej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Królewscy, którzy mieli walczyć o mistrzostwo Hiszpanii oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów, muszą na ten moment pogodzić się z próbą awansu do kolejnej fazy tych rozgrywek. Zagrają bowiem w play-offach z Benfiką Lizbona.

Trudno się więc dziwić informacjom o możliwej wielkiej rewolucji w zespole latem. Sporo bowiem mówi się nie tylko o zatrudnieniu nowego szkoleniowca z absolutnego topu, ale i przemianom w kadrze. Być może jednym z jej elementów byłoby odejście Eduardo Camavingi. Według informacji przekazanych przez serwis „CaughtOffside”, Arsenal jest zainteresowany pozyskaniem Francuza, a koszt transferu mógłby wynieść nawet 100 milionów euro. Wcześniej media przekazywały także informacje o zainteresowaniu Liverpoolu.

Eduardo Camavinga w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 24 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla Los Blancos ma on ponad 200 gier i sześć trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego reprezentanta Francji na 50 milionów euro. Jego obecna umowa z Realem Madryt wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

Zobacz także: Arbeloa zna swoją przyszłość. Konkretne stanowisko Realu