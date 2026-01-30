Znamy wyniki losowania Ligi Mistrzów. Z nimi zagra Real Madryt

Za nami losowanie rundy play-off Ligi Mistrzów. Czeka nas kilka interesujących dwumeczów. Real Madryt zmierzy się z Benfiką. Drużyny z miejsc 9-16 rewanż zagrają przed własną publicznością.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów

Losowanie rundy play-off Ligi Mistrzów – oto wyniki

Liga Mistrzów to najważniejsze rozgrywki w piłce klubowej. O zwycięstwie w turnieju marzą wszystkie kluby w Europie, a także każdy trener i zawodnik. W obecnym sezonie na placu boju pozostały już tylko dwadzieścia dwie drużyny. Osiem najlepszych zespołów po fazie ligowej zapewniło sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. Z kolei pozostałe szesnaście ekip zagra w rundzie play-off.

W piątek (30 stycznia) o godzinie 12:00 odbyło się losowanie. Poznaliśmy komplet ośmiu par, które powalczą o awans do 1/8 finału. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Benfiki z Realem Madryt. Będzie to powtórka z ostatniego meczu fazy ligowej. Kilka dni temu w dramatycznych okolicznościach Orły pokonały Los Blancos (4:2) po golu bramkarza w doliczonym czasie gry.

Runda play-off przyniesie także francuski pojedynek pomiędzy AS Monaco a Paris Saint-Germain. Ciekawie zapowiada się również rywalizacja Borussii Dortmund z Atalantą oraz Galatasaray z Juventusem. Szczęście w losowaniu miał za to Inter i Newcastle United.

Wyniki losowania rundy play-off Ligi Mistrzów: