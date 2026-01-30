Arbeloa zna swoją przyszłość. Konkretne stanowisko Realu

Real Madryt stale poszukuje nowego trenera. Alvaro Arbeloa dokończy sezon na stanowisku, ale klub nie planuje zatrzymywać go na dłużej - informuje "The Athletic". Docelowy następca Xabiego Alonso zawita na Santiago Bernabeu dopiero latem.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa nie zagrzeje miejsca na długo. Real szuka trenera

Real Madryt po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii z Barceloną postanowił pożegnać Xabiego Alonso. Projekt, który miał być kontynuowany przez lata, zakończył się zaledwie po kilku miesiącach – wśród głównych przyczyn wymieniano brak rozwoju czy napięte relacje z największymi gwiazdami, w tym Viniciusem Juniorem i Judem Bellinghamem.

Zespół tymczasowo przejął Alvaro Arbeloa. Zaczął od wstydliwej porażki w Pucharze Króla, ale rezultaty w La Lidze były już lepsze. Królewscy ponownie znaleźli się pod ostrzałem po fatalnym spotkaniu w Lidze Mistrzów, przegranym 2-4 z Benficą. Ten wynik sprawił, że wypadli z pierwszej ósemki i rozpoczną fazę pucharową już od 1/16 finału.

Arbeloa na pewno nie zostanie zwolniony przed końcem sezonu, ale nie może też liczyć na dłuższy pobyt na ławce trenerskiej. „The Athletic” ujawnia nastawienie władz giganta, które nie wierzą w długoterminowy projekt pod wodzą byłego obrońcy. Latem Real sprowadzi nowego szkoleniowca, który będzie docelowym następcą Alonso.

🚨 NOBODY at Real Madrid describes Alvaro Arbeloa’s role a long-term commitment.



The belief is that a more permanent replacement for Xabi Alonso will be appointed in the summer.



The Spanish Giants expect to receive a hostile reception from their own supporters at the Bernabeu… pic.twitter.com/MQnvIp0g47 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 30, 2026

Do tego czasu Arbeloa postara się oczyścić atmosferę i dogadać z gwiazdami, których przyszłość w klubie nie jest przesądzona. Real oczywiście nie poddaje się też w walce o trofea – rywalizuje jeszcze o Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Hiszpanii.