Liverpool może przeprowadzić głośny transfer. Na celowniku The Reds znajduje się się Eduardo Camavinga z Realu Madryt. Zainteresowanie Anglików jest bardzo poważne - przekazuje "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Eduardo Camavinga celem Liverpoolu

Liverpool znajduje się w trudnym położeniu. Mistrzowie Anglii wydali latem mnóstwo pieniędzy na transfery, ale nie poszły one w parze z wynikami. The Reds w zasadzie od początku sezonu prezentują się poniżej oczekiwań, przez co ich strata do prowadzącego Arsenalu w Premier League jest olbrzymia. Na Anfield Road planują zatem wkrótce przeprowadzić transfery.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Liverpool mierzy niezwykle wysoko, jeśli chodzi o wzmocnienia. Mistrzowie Anglii mają w planach przeprowadzenie niezwykle głośnego transferu. W kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Eduardo Camavinga z Realu Madryt. Reprezentant Francji jest w zasadzie marzeniem zespołu z Anfield Road.

Sprowadzenie Eduardo Camavingi nie będzie jednak wcale takie proste. Real Madryt wiąże przyszłość ze swoim pomocnikiem i w zasadzie ciężko będzie przekonać ich do rozstania. Liverpool będzie musiał sięgnąć niezwykle głęboko do portfela, aby pozyskać reprezentanta Trójkolorowych. A i to nie jest gwarancją, że Królewscy zgodzą się na taką transakcję.

Eduardo Camavinga w trwającym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce Realu Madryt. Francuz zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika Królewskich na 50 milionów euro.