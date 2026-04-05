Arkadiusz Milik latem może zmienić barwy klubowe, ale zostać na boiskach Serie A. Polski napastnik może zamienić Juventus na Lazio, które wykazuje poważne zainteresowanie - informuje "Tuttomercatoweb".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik wrócił już na boisko po bardzo długiej przerwie spowodowanej ciężką kontuzją. W tym sezonie polski napastnik pojawił się raz na boisku w koszulce Juventusu, rozgrywając 11 minut w starciu ligowym z Sassuolo. 31-latek w tak krótkim czasie zaprezentował się bardzo dobrze i możemy być pewni, że Luciano Spalletti da mu wkrótce kolejne szanse.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Arkadiusza Milika przekazuje serwis „Tuttomercatoweb”. Otóż 73-krotny reprezentant Polski w nadchodzącym letnim okienku transferowym może opuścić Juventus. Jak się okazuje, 31-latek wzbudził zainteresowanie ligowego rywala. A konkretnie Lazio.

Zespół ze stolicy Italii ma olbrzymie kłopoty na pozycji napastnika. Maurizio Sarri w zasadzie nie ma w swoim zespole snajpera, który będzie strzelał gole. Biancocelesti zatem chcą wzmocnić środek ataku i poszukują zawodników, za których nie trzeba będzie dużo płacić. A właśnie takim piłkarzem jest Arkadiusz Milik. Na dodatek rzymianie są fanami wszechstronności reprezentanta Polski.

Arkadiusz Milik w Juventusie jest od 2022 roku. Polski napastnik rozegrał łącznie w koszulce Starej Damy 76 spotkań. Udało mu się zgromadzić na koncie 17 trafień, a także zaliczył dwie asysty.