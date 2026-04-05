Milik opuści Juventus? Ligowy rywal zainteresowany

18:30, 5. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Arkadiusz Milik latem może zmienić barwy klubowe, ale zostać na boiskach Serie A. Polski napastnik może zamienić Juventus na Lazio, które wykazuje poważne zainteresowanie - informuje "Tuttomercatoweb".

Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Lazio interesuje się Arkadiuszem Milikiem

Arkadiusz Milik wrócił już na boisko po bardzo długiej przerwie spowodowanej ciężką kontuzją. W tym sezonie polski napastnik pojawił się raz na boisku w koszulce Juventusu, rozgrywając 11 minut w starciu ligowym z Sassuolo. 31-latek w tak krótkim czasie zaprezentował się bardzo dobrze i możemy być pewni, że Luciano Spalletti da mu wkrótce kolejne szanse.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Arkadiusza Milika przekazuje serwis „Tuttomercatoweb”. Otóż 73-krotny reprezentant Polski w nadchodzącym letnim okienku transferowym może opuścić Juventus. Jak się okazuje, 31-latek wzbudził zainteresowanie ligowego rywala. A konkretnie Lazio.

Zespół ze stolicy Italii ma olbrzymie kłopoty na pozycji napastnika. Maurizio Sarri w zasadzie nie ma w swoim zespole snajpera, który będzie strzelał gole. Biancocelesti zatem chcą wzmocnić środek ataku i poszukują zawodników, za których nie trzeba będzie dużo płacić. A właśnie takim piłkarzem jest Arkadiusz Milik. Na dodatek rzymianie są fanami wszechstronności reprezentanta Polski.

Arkadiusz Milik w Juventusie jest od 2022 roku. Polski napastnik rozegrał łącznie w koszulce Starej Damy 76 spotkań. Udało mu się zgromadzić na koncie 17 trafień, a także zaliczył dwie asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości