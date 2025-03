Milik ma dwie oferty. Polak musi wybrać nowy klub

Arkadiusz Milik musi wybrać nowy klub. Reprezentant Polski na stole ma oferty z Como oraz Bolognii, a to po tym jak Juventus zdecydował, że chce rozwiązać kontrakt napastnika. O wszystkim poinformowała "La Gazetta dello Sport".

Arkadiusz Milik na wylocie z Juventusu, ma dwie nowe oferty na stole

Arkadiusz Milik to bez dwóch zdań jeden z tych piłkarzy, którego kariera została brutalnie zahamowana przez kontuzje oraz różnego rodzaju problemy zdrowotne. Gdyby nie to, z pewnością dziś napastnik Juventusu Turyn byłby na innym etapie swojej kariery. 31-latek już od blisko roku leczy kontuzję, której nabawił się tuż przed Euro 2024 i coraz więcej wskazuje na to, że powrotu na boisko doczeka już w nowych barwach.

Według informacji przekazanych przez “La Gazetta dello Sport”, Juventus zdecydował, że chce rozwiązać kontrakt Arkadiusza Milika, który obowiązuje jeszcze przez rok. Tym samym reprezentant Polski stałby się wkrótce wolnym zawodnikiem. Wciąż jednak cieszy się on we Włoszech sporą renomą i według tego samego źródła, Milik ma dwie oferty transferu do nowego klubu. Chodzi o zespół Bolognii oraz Como.

Bologna to czwarty zespół obecnego sezonu włoskiej Serie A. Klub ten bardzo lubi stawiać na Polaków, czego przykładem jest chociażby Łukasz Skorupski, a do nie tak dawna także Kacper Urbański. Milik z pewnością mógłby się więc odbudować w mocnej drużynie. Z kolei Como to beniaminek ligi, który w tym sezonie raczej walczy o utrzymanie. Niemniej

