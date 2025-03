Real Madryt mógł sprowadzić gwiazdy futbolu! Klub podjął zaskakującą decyzję

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez, Real Madryt

Real odrzucił transfer m.in. van Dijka oraz Kevina De Bruyne

Real Madryt w zbliżającym się letnim okienku transferowym z pewnością będzie chciał przeprowadzić kilka sporych ruchów transferowych do zespołu. Wszystko bowiem przez fakt, że w obecnym sezonie – pomimo wydawałoby się dobrej, mocnej kadry – Królewscy miewają spore wahania formy oraz gry. To powoduje, że latem do zespołu Carlo Ancelottiego dołączą kolejne gwiazdy światowego formatu.

Poza Trentem Alexandrem-Arnoldem trudno jednak wskazać, kto konkretnie jest blisko transferu do Królewskich. Wiadomo jednak, kto z pewnością nie zostanie nowym piłkarzem Realu Madryt. Los Blancos otrzymali bowiem oferty od kilku piłkarzy, którzy zaoferowali się klubowi, są to: Joshua Kimmich, Leroy Sane, Jonathan Tah, Virgil van Dijk, Manuel Akanji oraz Kevin De Bruyne. Według informacji przekazanych przez Jose Felixa Diaza z dziennika “Marca”, Real Madryt natychmiast zdecydował i odrzucił oferty od wszystkich piłkarzy.

Głównym powodem takiej decyzji ma być fakt, że nikt z tej listy kilku absolutnych gwiazd nie pasuje do koncepcji klubu. Być może w kilku przypadkach chodzi o wiek, bowiem zarówno Virgil van Dijk, jak i Kevin De Bruyne mają już ponad 30 lat, co nie jest z pewnością atutem.

