W tej sytuacji Mourinho wystawi gwiazdę Realu na sprzedaż. Szok

Real Madryt może latem podjąć jedną z najbardziej zaskakujących decyzji kadrowych. Według katalońskich mediów na rynku może znaleźć się piłkarz, który jeszcze niedawno uchodził za nietykalnego.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Valverde nie jest już nietykalny

Według informacji El Nacional Fede Valverde nie ma już w Realu Madryt tak mocnej pozycji, jak jeszcze niedawno. Jose Mourinho docenia jakość Urugwajczyka, ale klub potrzebuje pieniędzy na kolejne transfery i może rozważyć bardzo bolesną sprzedaż.

Real pracuje nad przebudową środka pola. Dani Ceballos jest blisko odejścia, a Eduardo Camavinga również znajduje się na liście zawodników, którzy mogą opuścić klub. Żaden z tych transferów nie dałby jednak takich pieniędzy jak sprzedaż Valverde.

Właśnie dlatego temat 27-latka zaczyna być coraz poważniejszy. Według źródła oferta w okolicach 120 milionów euro mogłaby zmusić Florentino Pereza i Mourinho do przeanalizowania sprawy.

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Real potrzebuje miejsca i pieniędzy

Sprzedaż Valverde byłaby dużą stratą sportową, ale mogłaby sfinansować dalszą przebudowę kadry. Real chce sprowadzać kolejnych piłkarzy, a przy tak szerokim środku pola musi też zrobić miejsce dla nowych zawodników.

Jude Bellingham pozostaje nietykalny. Ważną rolę mają odgrywać także Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva oraz młodsi piłkarze wprowadzani do pierwszego zespołu. Klub ma również analizować pomocników, którzy lepiej kontrolują tempo gry.

W takim układzie utrzymanie wszystkich zawodników mogłoby doprowadzić do problemu z minutami. Mourinho nie naciska na odejście Valverde, ale według źródła rozumie, że przy odpowiedniej ofercie klub może stanąć przed trudnym wyborem.