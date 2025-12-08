Arka Gdynia spieszy się z wyborem. On może zastąpić Szwargę

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Arka zmienia trenera. Kolendowicz kandydatem

Arka Gdynia przed sezonem była uważana za jednego z głównych kandydatów do spadku z Ekstraklasy. Na półmetku rozgrywek beniaminek utrzymuje się jednak w środku stawki, co należy uznać za duży sukces. Różnice punktowe są niewielkie, dlatego przy niekorzystnym układzie wyników może w krótką chwilę wrócić do strefy spadkowej, ale i tak radzi sobie zaskakująco dobrze. Mimo tego, współpraca z Dawidem Szwargą wkrótce ma dobiec końca. Kulisy rozstania nie są publicznie znane, choć najprawdopodobniej strony poróżniły się w kwestii budowania i przyszłości zespołu.

W tym tygodniu dojdzie do kluczowego spotkania z zarządem. Po nim kontrakt Szwargi ma zostać przedwcześnie rozwiązany. Media wymieniły już kilku kandydatów, w tym Bartoscha Gaula czy Dawida Szulczka. „Przegląd Sportowy Onet” dodaje do tego grona Roberta Kolendowicza, który jeszcze na początku sezonu odpowiadał za wyniki Pogoni Szczecin.

Kolendowicz jest na ten moment celem, ale konkretne działania jeszcze się nie rozpoczęły. Arka Gdynia na pewno chce szybko wyjaśnić kwestię następcy Szwargi i w ciągu najbliższych dni podjąć kluczową decyzję.

Szwarga dołączył do Arki w grudniu 2024 roku. Wspólnie z nią wywalczył awans do Ekstraklasy, gdzie w tym sezonie wygrał sześć z 18 spotkań. Eksperci dostrzegają dobrą pracę wykonaną w Gdyni, zwłaszcza w obliczu potencjału kadrowego.