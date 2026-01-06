Juventus szuka nowego bramkarza. Chce byłego golkipera Manchesteru City

Juventus rozgląda się na rynku za nowym bramkarzem. Uwagę turyńskiego klubu przykuł kosowski golkiper, Arijanet Murić - czytamy we włoskiej gazecie Tuttosport.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Arijanet Murić

Arijanet Murić na celowniku Juventusu

Juventus rozważa wzmocnienie pozycji bramkarza podczas zimowego lub letniego okna transferowego. Trener ekipy Starej Damy – Luciano Spalletti – nie jest w pełni zadowolony z dyspozycji obecnych golkiperów. Michele Di Gregorio, Mattia Perin oraz Carlo Pinsoglio nie dali 66-letniemu szkoleniowcowi pełnego poczucia stabilizacji między słupkami. W związku z tym w Turynie coraz głośniej mówi się o konieczności pozyskania nowego bramkarza.

Turyński gigant uważnie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata. Według informacji przekazanych we wtorkowy wieczór przez włoski dziennik „Tuttosport”, na radarze Juventusu znalazł się Arijanet Murić.

Mierzący 198 centymetrów bramkarz imponuje formą w barwach Sassuolo Calcio, gdzie występuje na zasadzie wypożyczenia z Ipswich Town. Dobra postawa 27-latka sprawia, że może on wkrótce trafić do mocniejszego zespołu z Serie A.

Arijanet Murić w trwającym sezonie rozegrał 17 spotkań, w których wpuścił dwadzieścia bramek i czterokrotnie zachował czyste konto. 48-krotny reprezentant Kosowa swego czasu uchodził za wielki talent, co dostrzegli skauci Manchesteru City. Urodzony w Szwajcarii golkiper był związany z angielskim klubem w latach 2015-2022, choć w pierwszej drużynie wystąpił tylko pięć razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 7,5 miliona euro.