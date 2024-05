Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial wróci do Olympique’u Lyon?

Kontrakt Anthony’ego Martiala z Manchesterem United obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i już wiadomo, że Czerwone Diabły nie przedłużą wygasającej umowy ze środkowym napastnikiem. To oznacza, że 28-latek stanie się łakomym kąskiem na rynku transferowym, ponieważ będzie można go pozyskać bez kwoty odstępnego. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości Francuza przekazała brytyjska stacja telewizyjna “Sky Sports News”.

Według wspomnianego źródła 30-krotny reprezentant Trójkolorowych wzbudza zainteresowanie przynajmniej trzech drużyn – Olympique’u Lyon, Olympique’u Marsylia oraz Besiktasu Stambuł. Ewentualna przeprowadzka Anthony’ego Martiala do tego pierwszego zespołu byłaby dla niego wielkim powrotem. Mierzący 181 centymetrów wzrostu snajper jest bowiem wychowankiem Olympique’u Lyon, choć w pierwszej drużynie Les Gones rozegrał tylko 4 mecze.

Napastnikowi zdecydowanie lepiej szło w AS Monaco, do którego przeszedł w 2015 roku. To właśnie ze Stadionu Ludwika II atakujący dwa lata później trafił do Manchesteru United. Anthony Martial, który podczas letniego okienka będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, w ostatnich tygodniach był również przymierzany do Interu Mediolan.