Andre Onana może zaliczyć miękkie lądowanie. Trafi do potęgi?

Andre Onana

Juventus zagiął parol na Andre Onanę

Andre Onana przed rozpoczęciem aktualnego sezonu został wypożyczony z Manchesteru United do Trabzonsporu. Choć turecki klub chętnie zatrzymałby 30-letniego bramkarza na dłużej, najprawdopodobniej nie będzie go stać na wykupienie zawodnika. Sam golkiper najchętniej wróciłby na Old Trafford, ale sztab szkoleniowy drużyny Czerwonych Diabłów nie wiąże już z nim przyszłości, co wyraźnie wskazuje na konieczność zmiany otoczenia.

Wszystko wskazuje więc na to, że doświadczony bramkarz podczas najbliższego letniego okienka transferowego dołączy do nowego zespołu. Manchester United najchętniej sprzedałby Onanę definitywnie, oczekując ofert od zainteresowanych klubów.

Jak podaje Ekrem Konur, 53-krotny reprezentant Kamerunu znajduje się na radarze między innymi Juventusu. Stara Dama, która poszukuje konkurenta dla Michele’a Di Gregorio, będzie musiała zmierzyć się z rywalizacją ze strony Interu Mediolan oraz Romy.

Andre Onana przeniósł się na Old Trafford w lipcu 2023 roku za ponad 50 milionów euro ze wspomnianego wyżej Interu Mediolan. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, choć dziś angielski klub najpewniej nie odzyska całej zainwestowanej kwoty. W trwającej kampanii kameruński golkiper rozegrał w barwach Trabzonsporu dokładnie 24 spotkania, stracił 32 bramki i zachował 6 czystych kont, wciąż pozostając rozpoznawalnym nazwiskiem.