Alonso skreślił dwóch zawodników. Oni odejdą z Realu

Real Madryt wystawił dwóch zawodników na listę transferową. Xabi Alonso nie wiąże z nimi planów na przyszłość. Jak podaje The Athletic odejść muszą Dani Ceballos i Fran Garcia.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dani Ceballos i Fran Garcia na wylocie z Realu Madryt

Real Madryt boryka się nie tylko z kryzysem, ale również z problemami wewnątrz zespołu. Szatnia jest podzielona, a wyniki tylko pogarszają obecną sytuację. Xabi Alonso, na razie nie musi obawiać się zwolnienia, ale jeśli nie poprawi gry zespołu, Florentino Perez może dokonać radykalnych zmian. Pierwszy poważny sprawdzian będzie w najbliższą środę, gdy Królewscy zmierzą się z Athletikiem Bilbao.

W międzyczasie zarząd klubu pracuje nad budową kadry na następny sezon. Wiadomo mniej więcej, jakie pozycje wymagają wzmocnień. Ponadto media sugerują, że wybrany został także pierwszy transfer na lato przyszłego roku. Transfery przychodzące to jednak nie wszystko, ponieważ w styczniu bądź latem spodziewane są również odejścia.

Z informacji The Athletic wynika, że dwóch zawodników zostało wystawionych na sprzedaż. Xabi Alonso nie widzi w swoich planach Daniego Ceballosa i Frana Garcii. Obaj mają w najbliższej przyszłości zmienić otoczenie.

Ceballos był blisko zmiany klubu zarówno w 2024, jak i 2025 roku. Ostatecznie ze względu na brak satysfakcjonujących ofert oraz rolę zawodnika do rotacji został w Realu. Z kolei Garcia spadł w hierarchii lewych obrońców na sam koniec za Mendy’ego i Carrerasa.

W tym sezonie obaj grają mało. Garcia wystąpił w 7 meczach, zbierając 356 minut, a Ceballos w 12 spotkaniach uzbierał 493 minuty.