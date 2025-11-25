Real Madryt wybrał pierwszy transfer w 2026 roku! Wszystko jasne

Real Madryt zamierza sprowadzić latem przyszłego roku jednego z wychowanków. Jak donosi Fabrizio Romano do klubu wróci Nico Paz. Sezon 2025/2026 dokończy w barwach Como.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nico Paz odchodzi z Como! Real Madryt ściągnie go latem 2026 roku

Real Madryt, choć mamy dopiero początkowo fazę sezonu, myśli o kolejnych wzmocnieniach. Latem przyszłego roku Florentino Perez ponownie będzie aktywny na rynku transferowym. Prezydent klubu zamierza przeprowadzić głośną transakcję z udziałem wychowanka.

Jak donosi Fabrizio Romano, Real Madryt wybrał pierwszy transfer w 2026 roku. Będzie nim Nico Paz, czyli były piłkarz Królewskich, który grał w klubie w latach 2016-2024. Warto dodać, że w styczniu będzie aktywna klauzula odkupu, ale nie zostanie wykorzystana. Transakcja ma zostać sfinalizowana dopiero latem. Como nie chciało, aby do rozstania doszło wcześnie, wyrażając chęć zatrzymania go do czerwca.

Co więcej, zgodę na transfer dał sam Nico Paz. Argentyńczyk pozytywnie nastawia się na powrót do Madrytu. Real zapłaci za niego 10 milionów euro. Warto dodać, że sprzedając ofensywnego pomocnika nieco ponad rok temu, zarobili ok. 6 mln euro.

Paz dołączył do Como latem 2024 roku i od początku stał się kluczowym zawodnikiem w zespole Cesca Fabregasa. Łącznie wystąpił w 48 meczach, w których zdobył 11 goli i zanotował 13 asyst. Kilka miesięcy temu łączono go m.in. z Tottenhamem i Interem Mediolan.