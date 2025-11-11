Adama Traore zmieni klub wewnątrz Londynu? Kiedyś grał w Barcelonie

Adama Traore może zamienić Fulham na West Ham United. Byłego skrzydłowego Barcelony widziałby u siebie trener zespołu Młotów, Nuno Espirito Santo - informuje Rob Dorsett ze stacji Sky Sports. Obaj panowie współpracowali już w przeszłości.

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Adama Traore

West Ham United zainteresowany Adamą Traore

Adama Traore nie odgrywa w tym sezonie kluczowej roli w Fulham. 29-letni skrzydłowy rzadko pojawia się w wyjściowym składzie drużyny prowadzonej przez Marco Silvę i coraz częściej spędza mecze na ławce rezerwowych. Taka sytuacja sprawia, że Hiszpan poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością oraz nie wyklucza zmiany klubu już w nadchodzącym zimowym okienku transferowym. Zawodnik chciałby oczywiście regularnie grać i odzyskać formę, którą prezentował jeszcze kilka lat temu na murawach Premier League.

Jak informuje Rob Dorsett ze stacji „Sky Sports”, pomocną dłoń do swojego byłego podopiecznego może wyciągnąć Nuno Espirito Santo. Obaj panowie doskonale znają się ze wspólnych czasów w Wolverhampton Wanderers, gdzie Traore był jednym z kluczowych zawodników w zespole Portugalczyka. Obecnie 51-letni trener prowadzi West Ham United i właśnie w londyńskiej ekipie widziałby dynamicznego skrzydłowego. Włodarze Młotów rozważają sprowadzenie go w formie transferu definitywnego lub wypożyczenia.

Gdyby taki ruch doszedł do skutku, Adama Traore nawet nie musiałby opuszczać stolicy Anglii, co mogłoby ułatwić całą operację. Warto przypomnieć, że 29-letni zawodnik jest wychowankiem Barcelony, w której spędził również drugą połowę kampanii 2021/2022. W swojej karierze reprezentował też barwy Aston Villi oraz Middlesbrough FC. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia napastnika na kwotę oscylującą w granicach 10 milionów euro.