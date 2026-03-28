AC Milan zdecydował ws. napastnika. Włosi mają jasny plan

AC Milan podjął decyzję w sprawie Niclasa Fullkruga - ujawnia Matteo Moretto. Napastnik trafił na San Siro zimą do Rossonerich w ramach wypożyczenia z West Hamu.

Niclas Fullkrug wróci do West Hamu. Milan zdecydował

AC Milan w zimowym oknie transferowym szukał wzmocnienia w ofensywie. Na początku stycznia do Rossonerich dołączył więc Niclas Fullkrug, który trafił na San Siro w ramach wypożyczenia do końca sezonu z West Ham United. W umowie zawarto również opcję wykupu niemieckiego napastnika.

Mimo że klauzula odstępnego wynosi zaledwie pięć milionów euro, klub z Mediolanu nie planuje jej aktywować. Pobyt Fullkruga w Serie A nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Zaledwie jeden strzelony gol w 14 meczach nie przekonał władz Milanu do wykupu zawodnika.

Według dziennikarza Matteo Moretto, od początku umowa była traktowana przez Włochów jako zwykłe wypożyczenie. Opcja wykupu miała być aktywowana wyłącznie w przypadku wyjątkowego wybuchu formy 33-letniego Fullkruga. Obecny kontrakt Niemca z West Hamem obowiązuje do czerwca 2028 roku. W tym sezonie londyński zespół walczy o utrzymanie w Premier League.

Jeśli chodzi o samego Fullkruga, powrót do Londynu wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Nie wyklucza się jednak również powrotu do Niemiec, zwłaszcza jeśli Schalke 04 Gelsenkirchen awansuje do 1. Bundesligi. W przeszłości Fullkrug reprezentował barwy m.in. Borussii Dortmund, Werderu Brema czy Hannoveru 96.