AC Milan szuka nowego napastnika. W grze 30 mln euro

09:35, 18. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  The Independent

AC Milan poszukuje skutecznego napastnika. Według "The Independent", włoski klub zamierza latem ruszyć po Troya Parrotta z AZ Alkmaar.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Troy Parrott przyciąga uwagę Milanu

AC Milan przegrał z Lazio (0:1) w 29. kolejce Serie A na Stadio Olimpico w stolicy Włoch. To była już trzecia ligowa porażka Rossonerich w tym sezonie, którzy zajmują obecnie trzecią lokatę w tabeli. SSC Napoli traci do mediolańczyków tylko jeden punkt. Zimą do Milanu dołączył Niclas Fullkrug z West Hamu, jednak niemiecki snajper strzelił tylko jednego gola, nie zaspokajając potrzeb Rossonerich w ofensywie.

Priorytetem klubu na letnie okno transferowe będzie pozyskanie nowego napastnika. Kandydatem jest Troy Parrott, występujący obecnie w AZ Alkmaar. Holenderski klub jest otwarty na jego sprzedaż, a według brytyjskich źródeł oczekiwana kwota transferu wynosi około 30 milionów euro. W grze są także Fulham, Real Betis oraz VfL Wolfsburg.

Parrott dołączył do AZ Alkmaar z Tottenhamu Hotspur w 2024 roku. Dla klubu z północnego Londynu rozegrał cztery mecze w pierwszym zespole. W Holandii jednak błysnął. W bieżącym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył 27 bramek w 39 występach i dołożył dziewięć asyst.

Imponujące były także dokonania Parrotta w kadrze narodowej. W listopadzie strzelił dwa gole w sensacyjnym zwycięstwie Irlandii nad Portugalią (2:0), a kilka dni później popisał się hat-trickiem w wyjazdowym triumfie nad Węgrami (3:2), zapewniając miejsce na tegorocznym mundialu.

