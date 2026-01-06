Zieliński przeszedł przemianę w Interze. Oto główny powód

Piotr Zieliński zyskał drugie życie podczas pobytu w Interze Mediolan. Polak bez wątpienia stał się gwiazdą zespołu. Christian Liotta w rozmowie z Przeglądem Sportowy zdradził, co stoi za przemianą pomocnika. Kluczowa ma być wolność, jaką obdarzył go Chivu.

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Wolność – to słowo klucz w przemianie Zielińskiego w Interze

Piotr Zieliński ma za sobą fantastyczne tygodnie w Interze Mediolan. Końcówka roku, jak i początek nowego roku zdecydowanie należy do polskiego pomocnika. 31-latek nieoczekiwanie stał się jednym z liderów Nerazzurrich, czego najlepszym dowodem są recenzje, jakie zbiera we włoskich mediach. Ostatnio tamtejsza prasa nie mogła przestać go chwalić po bramce w meczu z Bologną.

Christian Liotta, dziennikarz specjalizujący się w informacjach na temat Interu Mediolan opowiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, co jest kluczem w przemianie Zielińskiego. Jego zdaniem za wszystkim stoi wolność, jaką obdarzył piłkarza Cristian Chivu.

– Myślę, że istnieje jedno słowo-klucz opisujące ten zwrot akcji w historii Zielińskiego w Interze Mediolan: wolność. To właśnie tego słowa używał najczęściej wczoraj wieczorem po meczu z Bolonią, kiedy rozmawiał z włoskimi mediami. Piotr jest teraz wolny, przede wszystkim wolny od problemów fizycznych, które wpłynęły na jego pierwszy sezon w Nerazzurrich – powiedział Christian Liotta.

– Czuje się wolny również na boisku dzięki trenerowi Cristianowi Chivu, który dał mu swobodę i możliwość pokazania swoich umiejętności – dodał włoski dziennikarz.

Zieliński ma w tym sezonie na swoim koncie 22 mecze, w których zdobył trzy gole i zaliczył dwie asysty.