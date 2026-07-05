Z Turynu do Neapolu? Allegri chce zawodnika Juventusu

Federico Gatti może zamienić Turyn na Neapol. Jak dowiedział się dziennikarz Nicolo Schira, SSC Napoli zainteresowało się bowiem stoperem Juventusu.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

SSC Napoli zainteresowane Federico Gattim

SSC Napoli rozpoczyna nową erę pod wodzą Massimiliano Allegriego, który zastąpił Antonio Conte na stanowisku trenera drużyny Azzurrich. Doświadczony 58-letni szkoleniowiec zamierza przebudować zespół Błękitnych według własnej wizji, dlatego w letnim oknie transferowym spodziewane są istotne zmiany kadrowe. Jednym z priorytetów Allegriego ma być wzmocnienie środka defensywy, gdzie chce pozyskać zawodnika doskonale znającego jego wymagania.

W związku z tym na celowniku SSC Napoli znalazł się Federico Gatti – poinformował w mediach społecznościowych Nicolo Schira. 28-letni środkowy obrońca miał już okazję współpracować z Massimiliano Allegrim w Juventusie, gdzie wyrobił sobie opinię solidnego oraz niezwykle zaangażowanego defensora.

Włoski szkoleniowiec bardzo ceni umiejętności swojego rodaka i chętnie ponownie widziałby go w prowadzonej przez siebie drużynie. Ewentualna transakcja na linii Turyn – Neapol budzi jednak spore kontrowersje i na razie nie wiadomo, czy klubom uda się osiągnąć porozumienie.

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Gatti występuje w barwach ekipy Starej Damy od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Allianz Stadium z Frosinone Calcio za 9 milionów euro. Bezpośrednio po transferze został jeszcze wypożyczony na pół roku do dotychczasowego klubu, a po powrocie do Turynu szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie. Ośmiokrotny reprezentant Włoch w minionym sezonie rozegrał 28 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając cztery bramki. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 15 milionów euro, a jego kontrakt z Juventusem obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.