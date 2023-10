Nie milkną echa skandalu dotyczącego nielegalnych zakładów bukmacherskich we Włoszech. Zamieszani w to są także zawodnicy. Sytuację skomentował Adriano Galliani, jeden z najbardziej znanych działaczy na Półwyspie Apenińskim.

IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Adriano Galliani

Włochy ogarnął skandal dotyczący nielegalnych zakładów bukmacherskich

W całą sprawę zamieszani są reprezentacji Italii i piłkarze Serie A

Adriano Galliani ocenia zagrożenie i równa je popularnymi uzależnieniami

Włochy. Galliani zauważa istnienie wielkiego problemu

Nielegalne zakłady bukmacherskie i zawodnicy, którzy korzystali z ich usług – to obecnie temat numer jeden we włoskiej prasie. Zamieszani są w to piłkarze, którzy obecnie występują na boiskach Serie A, tacy jak Nicolo Fagioli i Nicola Zalewski, i gracze, którzy jeszcze niedawno mieli okazję zakładać koszulki klubów z Półwyspu Apenińskiego, czyli Sandro Tonali i Nicolo Zaniolo.

Co o skandalu mówi Adriano Galliani, prezes Monzy? Jego słowa przytroczył Nicolo Schira. Działacz widzi wielkie zagrożenie w “bukmacherce”:

– Uważam, że zakłady bukmacherskie to problem wielu młodych zawodników, taki sam jak problemy z narkotykami i alkoholem. Wiem tyle, co przeczytałem w gazetach, ale myślę, że to lekkomyślność tych chłopaków. A przynajmniej mam taką nadzieję. Znam dobrze Sandro Tonalego i wiem, że jest świetnym facetem”

Sandro Tonali, co ujawnia Corriere della Sera, “ma świadomość, że popełnił błąd”. Pomocnik Newcastle chce rozpocząć terapię.