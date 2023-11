fot. Imago/Nicolò Campo Na zdjęciu: Alessandro Florenzi

We Włoszech trwa afera bukmacherska

Kolejnym podejrzanym o korzystanie z nielegalnych zakładów bukmacherskich jest Alessandro Florenzi

Piłkarz Milanu zostanie przesłuchany. Grozi mu zawieszenie

Kolejny podejrzany w związku z aferą bukmacherską

Kilka tygodni temu we Włoszech wybuchła afera bukmacherska. W tej sprawie zawieszeni zostali już Nicolo Fagioli z Juventusu (siedem miesięcy) oraz Sandro Tonali z Newcastle United (osiem miesięcy). Oskarżony jest także Nicolo Zaniolo z Aston Villi, lecz nie przyznaje się on do postawionych mu zarzutów. Choć w ostatnim czasie temat nieco ucichł, wciąż nie poznaliśmy nazwisk wszystkich piłkarzy w niego zamieszanych.

Agencja AGI informuje, że kolejnym podejrzanym stał się Alessandro Florenzi, wobec którego również wszczęto procedurę. W najbliższych dniach piłkarz Milanu zostanie przesłuchany. Zarzuca mu się nielegalne korzystanie z zakładów bukmacherskich. Podobnie jak innym, grozi mu zawieszenie.

