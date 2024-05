PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia bez licencji na grę w PKO Ekstraklasie

Lechia Gdańsk po spadku z PKO Ekstraklasy liczy na szybki powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pod względem sportowym jest już jedną nogą w elicie, ponieważ na trzy kolejki przed końcem sezonu jest pierwsza w tabeli i ma dziewięć punktów przewagi nad trzecim w GKS-em Katowice. Zatem już tylko jakaś katastrofa mogłaby spowodować, że gdańszczanie nie wywalczą bezpośredniego awansu.

Jednak Lechia nadal pozostaje bez licencji na grę w PKO Ekstraklasie. W czwartek oficjalny komunikat w tej sprawie wydał Polski Związek Piłki Nożnej. – Komisja postanowiła nie przyznać klubowi Lechia Gdańsk licencji upoważniającej klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025 w związku z niespełnieniem kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego.

Teraz gdańszczanie mają pięć dni na odwołanie się od tej decyzji, by nie zaprzepaścić już praktycznie wywalczonego awansu na boisku. Oficjalnie mogą to udokumentować już w najbliższy weekend, gdy zmierzą się z Wisłą Kraków. Wystarczy im do tego remis, ale z pewnością Lechia powalczy o pełną pulę.

Takich problemów nie ma natomiast Arka Gdynia, która również jest krok od awansu do PKO Ekstraklasy. Licencję otrzymały również inne zespoły Fortuna 1 Ligi, które są bezpośrednio zaangażowane w walkę o awans, jak GKS Katowice, GKS Tychy, Wisła Płock, Wisła Kraków, Górnik Łęczna czy Motor Lublin.

