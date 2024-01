Stadion San Siro to jeden z najpiękniejszych stadionów w Europie. Jednak kultowy obiekt boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest stan murawy, który otwarcie skrytykował trener Interu - Simone Inzaghi.

Imago / Tiziano Ballabio Na zdjęciu: Stadion San Siro

Murawa na stadionie San Siro zostanie w tym miesiącu wymieniona

Z obiektu korzysta zarówno Inter, jak i Milan

Simone Inzaghi uważa, że stan murawy należy określić jako krytyczny

Murawa na San Siro zostanie wymieniona

Inter Mediolan oraz AC Milan dzielą się jednym stadionem. To powoduje, że w porównaniu do innych obiektów murawa na San Siro zużywa się znacznie szybciej. Aktualnie podjęto decyzję o jej wymianie, korzystając z okazji, że oba mediolańskie kluby udadzą się do Arabii Saudyjskiej w ramach rozgrywek o Superpuchar Włoch.

Simone Inzagi po ostatnim meczu ligowym z Hellasem Werona na San Siro odważył się skrytykować pogarszający się stan murawy. Jego zdaniem gra na tym obiekcie w takim stanie jest zagrożeniem dla wszystkich piłkarzy.

– Murawa na stadionie jest w stanie krytycznym. To zagrożenie nie tylko dla nas, ale również dla naszych rywali oraz Milanu – podkreślał szkoleniowiec Interu.

Nie tylko murawa jest problemem na San Siro. Obiekt boryka się z coraz większymi problemami. Nie tak dawno oba włoskie kluby musiały sięgnąć do portfela, aby zapłacić za naprawę siatki zabezpieczającej na trzecim pierścieniu stadionu.

Czytaj więcej: Szalona końcówka w Mediolanie. Zmarnowany karny w 99 minucie meczu [WIDEO]